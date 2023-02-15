البرلمان الروسى يعتزم عقد جلسة طارئة فى 22 فبراير

جدة - نرمين السيد - يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبى قرر أمس الثلاثاء، إدراج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية والتى تم وضعها فى عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية وتفادى التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية "أوف شور".
من جانبها، قالت روسيا إن إدراجها على "القائمة السوداء" للمناطق الضريبية بقرار من الاتحاد الأوروبى، تتسم أسبابه بعدم الوضوح.
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