أمريكا تكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار بجامعة ميشيجان

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الأمريكية إن مطلق النار بجامعة ميشيجان، يدعى أنطونى ماكراى بالغ من العمر 43 عامًا، ويملك سجل معاناة من مشاكل الصحة العقلية، بينما تلاحقه تهم بارتكاب جرائم متعلقة بالأسلحة النارية منذ عام 2019.

وبحسب ما أفاد مسؤولو الولاية الأمريكية، فبعد أقل من تسع ساعات على إطلاق النار، عثر على ماكراى خارج الحرم الجامعى صريعا، متأثرا بجروح بطلقات نارية جماعية من فوهات بنادق الشرطة التى طوقت المكان فور وقوع الجريمة لحماية الطلاب والأساتذة والعاملين فى المؤسسة التعليمية التى انتشر الهلع فى أرجائها.

وفى سياق متصل، كشف مسؤولون بقسم شرطة إوينج فى ولاية نيوجيرسى نقلا عن نظرائهم فى ميشيجان، العثور على مذكرة فى جيب الجانى، تفيد بوجود تهديد لمدرستين عامتين فى بلدتهم، التى كان يعيش فيها ماكراى لمدة سنوات.

بعد ذلك باشرت شرطة إوينج تحقيقات سريعة، بشأن التهديدات التى أفادت بها شرطة ميشيجان، لتخلص إلى أن ماكراى "لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية".

وأٌلقى القبض على أنتونى ماكراى فى لانسينج عاصمة ولاية ميشيجان، فى يونيو عام 2019، واتهم وقتها بحمل مسدس مخفى دون تصريح، وهى جناية كان يُحتمل أن تصل بالرجل إلى عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات وفقًا لسجلات إحدى المحاكم، التى عثرت عليها الصحافة الأمريكية.

وكان ماكراى -بحسب جيرانه- يستخدم الأسلحة علنا من خلف منزله، وهو الأمر الذى أزعج والده مايكل ماكراى (66 عامًا) ونصحه وفقا لصحيفة "ديترويت نيوز"، بالتخلص من بنادقه، حتى لا يلقى المصير الذى انتهى إليه أمس الثلاثاء.