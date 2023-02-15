بايدن يختار نائبة الاحتياطى الفيدرالى مستشارة له

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن أمس الثلاثاء أنه اختار، لايل برينارد، نائب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، لرئاسة المجلس الاقتصادى الوطنى، واختار خبيرًا اقتصاديًا مخضرمًا للإشراف على انتقال إدارته من إصدار قوانين اقتصادية كبيرة إلى تنفيذها.





ووفقًا بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اختار بايدن، جاريد بيرنشتاين، وهو عضو قديم فى دائرته الداخلية التى يعود تاريخها إلى فترة بايدن كنائب للرئيس فى فترة حكم باراك أوباما، ليكون الرئيس القادم لمجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.

وستحل برينارد، التى اعتبر بايدن تعيينها وزيرة للخزانة ورئيسًا لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، محل براين ديزى، الذى سيتنحى هذا الشهر بعد عامين من منصب المستشار الاقتصادى الأول للرئيس.

وستنضم نائبة الاحتياطى الفيدرالى إلى الفريق الاقتصادى لـ بايدن حيث تحول إدارته تركيزها إلى تنفيذ أجندة اقتصادية بمليارات الدولارات وقعها الرئيس الأمريكى لتصبح قانونًا فى أول عامين من توليه منصبه.

تضيف هذه الخطوة خبيرًا آخر متمرسًا فى السياسة إلى الدائرة المقربة من مساعدى بايدن، لكنها قد تسبب صداعا له فى الاحتياطى الفيدرالى، بما فى ذلك معركة مريرة فى مجلس الشيوخ لتأكيد استبدال السيدة برينارد كنائبة للرئيس.

وفى بيان صادر عن البيت الأبيض، وصف بايدن، مستشارته الجديدة بأنها "واحدة من أبرز خبراء الاقتصاد الكلى فى البلاد" التى "تدرك كيف يؤثر الاقتصاد على الناس العاديين".

وشدد على قربه من برنشتاين، واصفا إياها بأنها "مفكرة لامعة وأحد أقرب وأقدم مستشارى الاقتصاديين خدمة".