مقتل 50 إرهابيا تابعا لـ القاعدة على يد الجيش الصومالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، قتل الجيش الصومالى قتل 50 عنصرا من مليشيات "الخوراج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "قيعد" التابعة لمحافظة مدغ، وسط الصومال.

وقال القائد بالقوات الخاصة الصومالية، إن الجيش قتل أثناء عملية عسكرية موسعة، نحو 50 عنصرا من المتشددين، مشيرا إلى أن منطقة "قيعد"، وقرية "لاسجعمى" سقطتا على أيدى القوات المسلحة الصومالية.

كما أكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحى أن الجيش وقوات "الدراويش" المحلية، صادورا أيضا معدات عسكرية منسوبة للإرهابيين.

وأضافت الوكالة أن القوات الصومالية ما زالت تواصل عمليات المطادرة والملاحقة ضد فلول مليشيات الخوراج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة، فى المناطق الريفية بولاية "جلمدج" بالصومال.