جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، قتل الجيش الصومالى قتل 50 عنصرا من مليشيات "الخوراج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "قيعد" التابعة لمحافظة مدغ، وسط الصومال.
وقال القائد بالقوات الخاصة الصومالية، إن الجيش قتل أثناء عملية عسكرية موسعة، نحو 50 عنصرا من المتشددين، مشيرا إلى أن منطقة "قيعد"، وقرية "لاسجعمى" سقطتا على أيدى القوات المسلحة الصومالية.
كما أكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحى أن الجيش وقوات "الدراويش" المحلية، صادورا أيضا معدات عسكرية منسوبة للإرهابيين.
وأضافت الوكالة أن القوات الصومالية ما زالت تواصل عمليات المطادرة والملاحقة ضد فلول مليشيات الخوراج الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة، فى المناطق الريفية بولاية "جلمدج" بالصومال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 50 إرهابيا تابعا لـ القاعدة على يد الجيش الصومالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.