خبراء صينيون: آثار تسرب مواد كيميائية جراء حادث أوهايو قد تمتد لـ 20 عاما

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام أجنبية، ما مفاده أن خبراء صينيين حذروا من استمرار الخطر الناجم عن خروج قطار شحن عن مساره فى ولاية أوهايو الأمريكية، قبل أكثر من 10 أيام.





ووفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، قال الخبراء إن التسرب الكيميائى الذى نتج عن الحادث يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة سكان المنطقة المتأثرة، مشيرين إلى أن هذا الخبر قد يمتد لمدة 20 عامًا على الأقل.

وأوردت الصحيفة عن الخبراء اعتقادهم بأن الحرق الذى خضع للسيطرة من قبل السلطات الأمريكية للغاز السام، يمكن أن يطلق المزيد من المواد الفتاكة فى البيئة.

وأضافوا أن هذا الأمر يكشف تمامًا الموقف الذى وصفوه بأنه "غير مسؤول" من قبل حكومة الولايات المتحدة تجاه صحة الناس.

ووجهت الصحيفة انتقادات لطريقة تناول أحداث الواقعة من قبل السلطات ووسائل الإعلام فى الولايات المتحدة، معتبرة أن عدم الإبلاغ عن تلك الكارثة على نطاق واسع رغم وقوعها لأكثر من أسبوع يشير إلى أن ثمة اتجاها سامًا فى الدائرة السياسية والإعلامية الأمريكية.

يذكر أنه فى 3 فبراير الجارى، خرج قطار يحمل مواد كيميائية سامة عن مساره فى شرق فلسطين بولاية أوهايو، وهو ما أدى إلى تسرب غاز "كلوريد الفينيل" ببطء فى الهواء من خمس عربات قبل أن يشعلها الطاقم للتخلص من المواد الكيميائية السامة شديدة الاشتعال فى بيئة خاضعة للسيطرة، مما أدى إلى ظهور عمود داكن من الدخان.