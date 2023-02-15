سنجر: نيكى هيلى ستكون أداة لمساعدة ترامب فى الانتخابات الأمريكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال سنجر فى مداخلة لـ قناة القاهرة الإخبارية، إن نيكى هيلى ستحاول مساعدة ترامب فى الانتخابات الأمريكية 2024، ولن تكون خصما له، مشيرا إلى أنها أيضا، ستكون أداة مهمة لتقسيم الأصوات فى الانتخابات الأمريكية.

ولفت سنجر إلى أن نيكى هيلى فى الأساس تعتبر من المساندين لـ ترامب؛ ولذلك فإنها تدخل الإنتخابات الأمريكية المقبلة لغاية تتفق مع حملة ترمب، ومساعدتها لمواجهة المنافسين المحتملين من الحزب الجمهورى.

جدير بالذكر، أن نيكى هايلى، التى شغلت فى السابق منصب حاكمة ولاية ساوث كارولينا، وسفيرة لدى الأمم المتحدة، أعلنت ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة فى عام 2024.

وقالت هيلى، عبر موقع تويتر: "الآن ليس الوقت المناسب للتراجع. الآن هو الوقت المناسب لأمريكا قوية وفخورة".