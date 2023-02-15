القمة العالمية للحكومات 2023.. ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة؟

جدة - نرمين السيد - وقال خلال كلمة ألقاها عن بعد، أمس الثلاثاء، ضمن القمة العالمية للحكومات 2023: "إن قمة الحكومات تعد منصة عالمية للمساعدة فى تشكيل حكومات المستقبل، حيث جمعت المفكرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول لتحديات اليوم والغد، وهذه المهمة أكثر حيوية من أى وقت مضى".
وأشار جوتيريش خلال القمة التى تختتم أعمالها فى دبى اليوم الأربعاء، إلى أن "العالم يواجه أزمات عدة تتمثل فى الصراعات ومعدلات الفقر والتغيرات المناخية ومن واجب دول العالم التحرك وشق طريق نحو مزيد من التعاون"، معتبرًا أن "السياسات قصيرة المدى لا تؤدى إلا لتفاقم الأزمات".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك بشكل سريع لمعالجة التحديات المناخية وتعزيز التنمية وتحقيق السلام، وقال: إن "العمل الحكومى أمرٌ بالغ الأهمية، لكننا نحتاج أيضا إلى تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل الصالح العام وهذا هو جدول أعمالنا المشترك".
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "دعونا نرفع طموحنا ونبحث عن حلول يمكن أن تشكل مستقبلًا أفضل للجميع".
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