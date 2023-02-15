العالم اليوم - 1.9 مليار دولار أرباح "إعمار العقارية" في 2022.. نمو بـ 80%

انتم الان تتابعون خبر 1.9 مليار دولار أرباح "إعمار العقارية" في 2022.. نمو بـ 80% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:20 صباحاً - سجلت شركة "إعمار العقارية" أرباحاً قياسية، في العام الماضي، لتصل إلى 6.8 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار) بنمو 80 بالمئة، مقارنة بأرباح 3.8 مليار درهم (مليار دولار) خلال 2021، بدعم من المبيعات العقارية القياسية التي وصلت إلى 35 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار) بنمو 4 بالمئة من 33.7 مليار درهم في 2021.

وارتفعت الموجودات إلى 132.58 مليار درهم مقابل 120.6 في 2021، بينما تراجعت الإيرادات إلى 24.9 مليار درهم في 2022، مقابل 27.89 مليار في 2021.

وتراجعت مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية 4 بالمئة إلى 3.9 مليار درهم خلال 2022 مقارنة بـ 4.1 مليار درهم خلال العام السابق.

الأرباح الفصلية

وعلى مدار 3 أشهر، سجلت إعمار العقارية تراجعا في الأرباح بنسبة 15% في الربع المنتهي في ديسمبر من 2022، إلى 1.04 مليار درهم. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين، والتي كانت عند 1.07 مليار درهم.

إعمار للتطوير

كذلك، ارتفعت أرباح إعمار للتطوير إلى 3.8 مليار درهم بنمو 17 بالمئة خلال 2022 من 3.2 مليار في 2021. وسجلت الشركة، نمواً 12% في المبيعات لتتجاوز 30.7 مليار درهم.

وإعمار هي شركة عقارية إماراتية مدرجة المدرجة فيسوق دبي المالي، وهي من أكبر المطورين العقاريين في الإمارات، ولديها العديد من المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، ولديها محفظة أراض تصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة في الإمارات وخارجها.

وتضم إعمار تحت مظلتها عدد من الشركات مثل إعمار للتطوير وإعمار الدولية، وإعمار لإدارة مراكز التسوق.

ويعتبر برج خليفة في دبي من أبرز المشاريع التي طورتها إعمار.