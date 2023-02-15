العدد يقفز إلى 8.. مصرع مواطن بريطانى جديد فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "ندعم أسرة مواطن بريطانى توفى فى أوكرانيا، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية". وكانت روسيا قد بدأت فى 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية. وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 30 سبتمبر 2022، خلال كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقى أوكرانيا هى: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولى".

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