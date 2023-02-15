العالم اليوم - دون آثار جانبية.. عقار واعد لتحديد النسل عند الرجال

انتم الان تتابعون خبر دون آثار جانبية.. عقار واعد لتحديد النسل عند الرجال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 06:22 صباحاً - حقق الباحثون في كلية "وايل" للطب الأميركية، تقدما في تطوير عقار لتحديد النسل لدى الذكور، أثبت فعاليته في اختبارات أجريت على الفئران.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" الطبية، فإن فعالية العقار الذي اختبر على فئران، تبدأ في العمل في غضون 30 دقيقة من إعطائه.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يميز العقار الجديد أنه يعمل بسرعة بخلاف وسائل تحديد النسل الأخرى المختبرة، والتي عادة ما تحتاج شهورا كي تبدأ فعاليتها.

كذلك فإنه ليس للعقار الجديد أي آثار جانبية، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن الدراسة الأميركية.

وقالت الدراسة: "سيكون لدينا في المستقبل عقار فعال يمكّن الرجال من تحديد النسل، بتناوله قبل ممارسة الجنس".

كيف يعمل العقار؟