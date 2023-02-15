انتشال 3 ضحايا جدد لـ إعصار نيوزيلندا (صور)

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء إعصار "جابرييل" العنيف الذى اجتاح نيوزيلندا هذا الأسبوع، محذرة من أن الخطر لا زال قائمًا.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، تم تأكيد وفاة شخصين اليوم الأربعاء، فى منطقة خليج هوك، وقالت السلطات أيضا إنها عثرت على جثة رجل إطفاء مفقود وقع فى انهيار أرضى فى موريواى غربى أوكلاند، وقالت وكالات الإنقاذ إن رجل إطفاء آخر أصيب بجروح خطيرة.

وأكد رئيس وزراء نيوزيلندا إن إعصار جابرييل، الذى ضرب الجزيرة الشمالية لعدة أيام، هو حدث مناخى لم نشهده "منذ جيل".

وأعلنت حكومة كريس هيبكنز فى وقت سابق حالة الطوارئ - وهى الثالثة فقط فى تاريخ نيوزيلندا.

ويعيش حوالى ثلث سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة فى المناطق المتضررة.

وضعف الإعصار اليوم الأربعاء، وابتعد عن الجزيرة الشمالية، لكن الكثير من الناس ما زالوا نازحين، فيما أُجبر البعض على السباحة من منازلهم إلى بر الأمان بعد أن فاضت الأنهار على ضفافهم، وتم إنقاذ آخرين من فوق أسطح المنازل.

وتسبب الإعصار فى انقطاع التيار الكهربائى عما يقرب من ربع مليون، ودمرت الأشجار المتساقطة المنازل، وأدت الانهيارات الأرضية إلى إبعاد الآخرين وإغلاق الطرق.

كانت أضرار العاصفة واسعة النطاق فى المجتمعات الساحلية على الساحل الشمالى والشرقى للجزيرة الشمالية - مع مناطق مثل خليج هوك وكورومانديل ونورثلاند من بين المناطق الأكثر تضررًا.

تم قطع الاتصالات إلى بلدة واحدة فى المنطقة تمامًا بعد أن فاض أحد الأنهار على ضفتيه.

وتعهدت أستراليا والمملكة المتحدة بتقديم المساعدة، عقب إعلان سلطات الدفاع المدنى فى المنطقة أنها لا تستطيع تحمل حجم الضرر.