صحيفة بريطانية تنتقد خطة الحكومة لـ إيواء طالبى اللجوء

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "إكسبريس" أمس "الثلاثاء" إن الحكومة البريطانية تقترح شراء وتحويل معسكرات الإجازات لإسكان طالبى اللجوء، معتبرة وضع أعداد كبيرة من الناس فى ظروف غير مناسبة "أمرًا غير إنسانى تمامًا".

ونقلت الصحيفة عن أليكس كيمبتون مدير العمليات فى مؤسسة "ريفيوجى بودى بروجكت" للاجئين قوله: "نحن قلقون للغاية بشأن الاستخدام المحتمل لمتنزه عطلة فى كامبر ساندز لإيواء الأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ. والخطط لوضع الأشخاص فى هذا النوع من أماكن الإقامة - والتى هى مراكز اعتقال - دليل آخر على عداء هذه الحكومة تجاه الأشخاص المستضعفين".

وأضاف كيمبتون "إن وضع أعداد كبيرة من الأشخاص فى ظروف غير مناسبة أمر غير إنسانى تمامًا، فهم يفقدون السيطرة الكاملة على حياتهم؛ وليس لديهم طريقة للطهى لأنفسهم؛ وليس لديهم خيار بشأن أبسط الأشياء مثل الطعام الذى يأكلونه أو الصابون الذى يستخدمونه؛ وهم غالبًا ما يتم حشرهم فى غرف صغيرة جدًا تحرمهم من أى كرامة".

وتابع "نحن ندعو إلى الحياة فى المجتمع وليس المخيمات - وضع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء فى المجتمعات حيث يمكن الترحيب بهم ويمكنهم الشعور بالسعادة فى منازلهم الجديدة".

وأختتم تصريحاته: "نحن ببساطة لا نقبل أن هذه هى الطريقة التى يجب أن نتعامل بها مع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "وصل عدد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة والذين يحتاجون إلى أماكن إقامة إلى مستويات قياسية بسبب الارتفاع غير المقبول فى عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة والتزامنا باستيعاب القادمين من أفغانستان".

وأضاف: "لذلك نواصل النظر فى جميع الخيارات المتاحة للحصول على أماكن إقامة مؤقتة مناسبة وفعالة من حيث التكلفة".