مسؤول عسكرى بريطانى: لا نعانى من نقص فى الموارد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ردًا على ردا على تصريحات ألمانية بأن القوات البريطانية تعمل فوق طاقتها لدرجة أنها غير مؤهلة لتكون فى خط الدفاع الأمامى ضد روسيا.

وأضاف القائد البريطانى بن هاوز، الذى سيتولى قيادة خط الدفاع الأول لأوروبا فى حلف "الناتو"، فى تصريح لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا أشعر أننا كنا نعانى من نقص فى الموارد. لقد تم بذل كل شيء للتأكد من مصداقيتنا التامة".

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن حلف شمال الأطلسى سيتولى مهمة القوة، التى تم تشكيلها ليتم نشرها على الفور لمواجهة أى أزمة، فى يناير من العام المقبل.

وتابع هاوز -فى تصريحه لـ"إكسبريس": "ما طلب منى الجيش أن أفعله هو إتقان الأساسيات، لكى أصبح خبيرًا فى الحرب التقليدية".

وقال "لقد كانت رحلة طويلة. لقد كان عامًا فى طور الإعداد. نشعر وكأننا استثمرنا حقًا فى ذلك. نشعر أنه لم يتم ترك أى شيء لجعلنا فى حالة جيدة قدر الإمكان".

وعقد هاوز اجتماعات مع قادة الجيش فى جميع أنحاء أوروبا وسيعمل على تحسين الخطط خلال الأشهر المقبلة لتشكيل قوة قتالية قاتلة للدفاع عن أوروبا إذا هاجمت روسيا أى دولة أوروبية أخرى.