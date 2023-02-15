العالم اليوم - الجيش الأميركي يسقط مُسيّرة إيرانية الصنع في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 04:24 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن قواته أسقطت طائرة مُسيرة إيرانية الصنع في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر"، إن الطائرة المُسيرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاع لقاعدة دوريات شمال شرقي سوريا.

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