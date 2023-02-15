صحيفة: قرار من حلفاء أمريكا بـ آسيا بشأن «تحليق البالونات»

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير صحفى بأن حلفاء الولايات المتحدة فى آسيا رفعوا مستوى الحذرهم إزاء تحليق البالونات عالية الارتفاع عقب توجيه أمريكا اتهامات إلى الصين بشأن استخدامها فى برنامج تجسس عالمى.





وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، عبر موقعها الإلكترونى أنه يتم مشاهدة البالونات من أصل غير معلن كل عام فى جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث ترصد تايوان بالونات صينية مشتبه بها مرة كل ثلاثة أشهر تقريبًا بالاضافة إلى تأكيدات اليابان لمشاهدة منطاد فى الخارج فى كل من السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت إلى أن الحكومات تنظر إلى البالونات على أنها أقل تهديدًا أمنيًا من استطلاع الأقمار الصناعية أو غارات الطائرات العسكرية والسفن المسلحة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بعد أن اتهمت واشنطن بكين بإرسال منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة شاركت النتائج التى توصلت إليها مع دول أخرى وقالت إن البالونات الصينية قامت بمهام جمع معلومات استخباراتية مماثلة فوق أراضى 40 دولة.

وصرح مسؤولون يابانيون، بعد اتهام الولايات المتحدة للصين الأسبوع الماضى بالتجسس بواسطة المنطاد، بأن البالونات الأجنبية ستُعامل الآن على أنها انتهاك للمجال الجوى اليابانى، كما قد تنشر اليابان جيشها لإسقاط البالونات الأجنبية إذا لزم الأمر.

أما عن تايوان، فنقلت الصحيفة عن مدير معهد الدفاع الوطنى وأبحاث الأمن المدعوم من الجيش فى تايبيه شين مينج شيه، قوله إن البالونات لم تكن أولوية بالنسبة لتايوان لأنه كان عليها التعامل مع إرسال بكين طائرات عسكرية بالقرب من الجزيرة وإطلاق صواريخ فوقها.

من جانبها، أعلن الصين أن البالون الذى أسقطته الولايات المتحدة فوق المحيط الأطلسى كان جهازًا مدنيًا يستخدم فى أبحاث الأرصاد الجوية وقد خرج عن مساره.

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإنه يتم التعرف بسرعة على بعض البالونات الأجنبية التى شوهدت فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أنها بالونات الطقس حيث لا تنجرف مثل هذه البالونات عادة لأكثر من 125 ميلاً من نقطة الإطلاق.