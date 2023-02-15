ارتفاع أعداد ضحايا زلزل تركيا وسوريا إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة، إنه تم تسجيل 35 ألفا و418 قتيلا جراء الزلازل فى تركيا وحدها، واصفة ذلك بأنه أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ قرن.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة فى سوريا، الدكتور حسن الغباش، أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشار إلى أن فرق الاستجابة الإسعافية والطبية عملت بأقصى طاقتها للوصول إلى جميع الضحايا، وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابين إلى المشافي، وتقديم جميع الخدمات الإسعافية والطبية لهم، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.