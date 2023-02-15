ستولتنبرج: سرعة انضمام السويد أو فنلندا للناتو ضرورة

جدة - نرمين السيد - قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، اليوم الثلاثاء، إن سرعة التصديق على أحد طلبى فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف أهم من الموافقة على الطلبين معًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال مسؤولون غربيون إنهم يفضلون انضمام البلدين إلى الحلف معًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه سيكون من الأسهل دمجهما فى وقت واحد فى الهياكل العسكرية.

لكن "ستولتنبرج"، الذى اجتمع مع وزراء دفاع دول الحلف فى بروكسل، يرى أن هذه مسألة ثانوية.

وأبلغ الصحفيين "السؤال الرئيسى ليس هل ستتم الموافقة على انضمام فنلندا والسويد معًا؟.. السؤال الرئيسى هو هل ستتم الموافقة على أحد الطلبين فى أقرب وقت ممكن؟".

وأضاف "أنا واثق من أن البلدين سينالان عضوية كاملة وأنا أعمل بجد للتصديق على طلبيهما فى أقرب وقت ممكن".

ولطالما كانت السويد وفنلندا تقفان على الحياد لكنهما تلتمسان الآن الحماية وفقًا لبند الدفاع الجماعى فى الحلف، كما سيعزز انضمامهما للجبهة الشمالية الشرقية للحلف فى لحظة محورية يخوض فيها مواجهة مع روسيا.

ولفنلندا حدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، وتقع جزيرة جوتلاند السويدية على بُعد 300 كيلومتر من مقر الأسطول الروسى فى بحر البلطيق فى جيب كالينينجراد.