العالم اليوم - مقتل بريطاني "ثامن" في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر مقتل بريطاني "ثامن" في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 فبراير 2023 01:24 صباحاً - أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أن أحد مواطنيها قتل في أوكرانيا، ليرتفع بذلك عدد البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في هذا البلد منذ بدأت روسيا هجومها عليه قبل نحو عام إلى 8.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ندعم أسرة مواطن بريطاني قتل في أوكرانيا، ونتواصل مع السلطات المحلية".

ومنذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022، سافر إلى أوكرانيا عدد من البريطانيين للقتال في صفوف قواتها، أو المشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية.

ومن بين هؤلاء كريستوفر باري وأندرو باغشو اللذان قتلا أثناء محاولتهما إنجاز عملية إجلاء انسانية من مدينة سوليدار، التي شهدت مواجهات عنيفة بداية يناير وتعرضت لتدمير كبير خلفه القصف.

وقالت السلطات الأوكرانية يومها إنها عثرت على جثتيهما في إطار تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.