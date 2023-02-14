بعد ألمانيا.. ثلاث دول أوروبية تسهّل منح التأشيرة للسوريين والأتراك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:25 مساءً - قررت ثلاث دول أوروبية تسهيل إجراءات منح التأشيرة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا ليستضيفهم أقاربهم المقيمون في أنحاء أوروبا.

واتخذت كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا، بعد ألمانيا إجراءات لتسهيل طلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك والسوريين المقيمين فيها حتى يتمكنوا من استضافة أقاربهم مؤقتاً.

أمانة الدولة السويسرية للهجرة، قالت في بيان إن الأشخاص الذين دمرت منازلهم في الزلازل يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على دعم طبي طارئ للاستفادة من عملية الحصول على تأشيرة سريعة.

وأوضحت أنه يمكن لهؤلاء الضحايا الحصول على استمارة "مرور سريع" من القنصلية السويسرية العامة في اسطنبول، لكن إجراءات التأشيرة ستظل تتم بموجب سياسة "شنغن".

وأشارت الأمانة إلى أنه تم حتى الآن تقديم 603 طلبات تأشيرة على هذا المنوال.

كذلك أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستوفر "مواعيد تأشيرة أولوية" لمن يريدون السفر إلى أقاربهم في هولندا من تركيا، وأوضحت أنه يمكن لأزواج وأقارب المواطنين الهولنديين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة مؤقتة إلى هولندا الحصول على موعد تأشيرة أولوية من المؤسسة الوسيطة عن طريق إرسال أرقام هواتفهم إلى وزارة الخارجية بالبريد.

وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، نيكول دي مور، قالت إن العديد من البلجيكيين يرغبون في مساعدة أقاربهم في تركيا والعناية بهم مؤقتا في بلجيكا، وكتبت عبر "تويتر": "أصدرت تعليماتي لمكتب الهجرة بتسريع إجراءات طلب التأشيرة".

كذلك، تم إطلاق حملة في المملكة المتحدة تحث الحكومة على إصدار تأشيرات خاصة لضحايا الزلزال التركي الذين لديهم أقارب في البلاد، وقد وقع على العريضة حتى الآن أكثر من 68 ألف شخص.

وتخطط ألمانيا أيضاً للسماح لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بالبقاء مؤقتا مع أقاربهم في ألمانيا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر، إن العملية ستتم كجزء من التأشيرات العادية ولكن سيتم إنجازها بسرعة.