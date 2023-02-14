الأمم المتحدة: 9 ملايين شخص فى سوريا تضرروا من الزلزال

جدة - نرمين السيد - قالت الأمم المتحدة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 9 ملايين شخص فى سوريا تضرروا من الزلزال المدمر، الذى ضرب سوريا وتركيا، الأسبوع الماضى، مضيفة أنها أطلقت نداءً لجمع قرابة 400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات هناك، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف البيان "ستحتاج الوكالات الإنسانية إلى 397.6 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة". وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف قرابة 37 ألف حالة وفاة، وخسائر كبيرة فى الممتلكات بالبلدين.

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