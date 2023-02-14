العالم اليوم - البنتاغون يعلن عن مواجهة روتينية بين مقاتلات أميركية وروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:18 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الثلاثاء، أن 4 مقاتلات روسية دخلت المنطقة الدفاعية الأميركية قرب ولاية ألاسكا، من دون أن تخرق المجال الجوي الأميركي، الإثنين.

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة من أجل اعتراض الطائرات الروسية، في واقعة وصفها المسؤولون بـ"مواجهة روتينية" لا تتعلق بسلسلة الأجسام المجهولة الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيان، إن الطائرات الروسية الأربع دخلت منطقة الدفاع الجوي الأميركي يوم الإثنين، وظلت خارج المجال الجوي الأميركي والكندي.

وأوضحت أن طائرتين "إف 16" أميركيتين اعترضتا الطائرات الروسية، حيث اقتربتا منها لتحذيرها.