القصر الملكى فى السويد: الملك سيخضع لجراحة فى القلب

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصر - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن الملك بخير وبرنامجه الرسمى سينفذ حسب الخطة حتى يوم الجراحة التى لم يتم الكشف عن طبيعتها.
من جانبها، أوضحت الأسرة المالكة أن الملك، البالغ من العمر 76 عاما، سيخضع لفترة راحة بعد الجراحة المقرر إجراؤها فى 20 فبراير الجارى، مما يعنى أنه سيتم تأجيل التزاماته المخطط لها هذا الشهر ومطلع مارس المقبل إلى وقت لاحق.
واعتلى الملك العرش فى 15 سبتمبر 1973، ومن المقرر أن يحتفل فى وقت لاحق من هذا العام بمرور 50 عاما على توليه العرش.. وتحظى العائلة المالكة بشعبية كبيرة فى السويد، ويتمتع النظام الملكى بدعم واسع النطاق.
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