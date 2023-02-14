وزير الدفاع الأمريكى: نساعد الشعب الأوكرانى على الصمود ونعمل على حل النزاع

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن دول حلف الناتو خاصة "ألمانيا وكندا والبرتغال وإسبانيا والنرويج والدنمارك وهولندا" قرروا تسليم أوكرانيا بعض الدبابات.

وتابع أن هناك أنظمة دفاع جوى من نوع "سام" سوف يتم تسليمها فى أقرب وقت إلى أوكرانيا، لافتًا إلى أن أستراليا ستقوم بتسليم أوكرانيا أنواع عدة من الذخائر بخلاف ما ستقدمه النرويج من دعم مادى يقدر بملايين الدولارات على مدار الـ5 أعوام المقبلة.

وأوضح أن كل هذا الدعم يمثل أهمية كبيرة لأوكرانيا فى ميدان المعركة، خاصة أن كل القدرات التى تقدم إلى أوكرانيا تعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق النجاح من خلال التكامل بين هذه الأنظمة لدعم أوكرانيا من أجل الحصول على حريتها.

وأشار إلى أن وزراء دفاع الناتو يعملون على التأكد من تقديم المنح بالشكل الملائم والسليم، وأن الحلف يتواصل مع الجانب الأوكرانى للتأكد من وصول جميع المعدات والأسلحة إلى الأراضى الأوكرانية بسلام.

وذكر أن أوكرانيا كانت هدفًا يسيرًا للروس فى بداية العمليات، مشيرًا إلى أن الجميع كان يعتقد أن تلك العملية سوف تؤثر سلبيًا على أوكرانيا، لكن ما حدث يظهر أن الشعب الأوكرانى يمتلك بسالة كبيرة فى ميدان المعركة.

واختتم "أوستن" أن الحلف يعمل من أجل الدفاع عن الأراضى الأوكرانية مع العمل توازيًا على حل النزاع بالطرق السلمية والتفاوض للحد من الخسائر فى صفوف المدنيين والعسكريين، مؤكدًا أن هذا يعد إحدى قيم الحلف الذى سيظل متحدًا فى تقديم الدعم الكامل للشعب الأوكرانى لمساعدته على الصمود.