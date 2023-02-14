تايوان تهدد بإسقاط أى مناطيد صينية تدخل مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وقال الجنرال هوانج وين تشى، مساعد نائب رئيس الأركان العامة للمخابرات فى تايوان، للصحفيين إن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى كانت فى حالة تأهب لأى توغلات، لكنها لم تعثر بعد على أى اختراق لدفاعاتها.
وكشف هوانج أنه سبق وعثرت تايوان على مناطيد داخل أجوائها، إلا أن جميعها استخدمت فى استكشاف الأرصاد الجوية، وكانت صغيرة وخفيفة نسبيًا وستنفجر بعد ارتفاعها إلى ارتفاع يمكن أن يشكل تهديدًا.
وأضاف:" تايوان لم تجد حتى الآن أهدافًا تتطلب ردًا".
وقال هوانج: "لم نشهد مثل بالونات التجسس المتطورة التى أرسلتها الصين فى المياه بالقرب من تايوان"، فى إشارة إلى البالون الذى أسقطته الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر بعد السفر لأيام من فوق ألاسكا إلى ساوث كارولينا.
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