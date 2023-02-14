العالم اليوم - السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:22 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف كأس العالم للأندية 2023.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، مضيفا أن البطولة ستلعب بشكلها الحالي وبمشاركة 7 أندية.

وستستضيف السعودية دورة "مونديال الأندية" لعام 2023، خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "نحن فخورون بهذه الاستضافة، ونرحب بأندية كرة القدم الأقوى في العالم وجماهيرها في المملكة وخارجها، في هذه الاستضافة التي تعد استمراراً للأحداث الرياضية الدولية التي تشهدها المملكة، بفضل الدعم غير المسبوق الذي نحظى به من قبل قيادتنا الرشيدة، والاهتمام المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقف خلف كل هذه الاستضافات والأحداث العالمية التي أصبحت المملكة مقرا لها".

من جهته، علّق الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي في تويتر، على إعلان الاستضافة بالقول: "مرحبا بالعالم".

وبذلك، تصبح السعودية الدولة السادسة التي تستضيف هذه المسابقة منذ انطلاقها في عام 2000.

وكان المغرب استضاف، قبل أيام قليلة، آخر نسخة من "الموندياليتو"، والتي توج بها ريال مدريد الإسباني، بعد التغلب على الهلال السعودي بنتيجة 5-3.