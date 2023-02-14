الرئيس النمساوى: استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا أمر مدان

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا أمر مؤسف ومدان "بأشد العبارات الممكنة"، لافتا الى أن موقف النمسا "ليس محايدًا بأى حال من الأحوال" حيث أن النمسا محايدة عسكريا فقط ولكن ليست محايدة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولى وتجاه جرائم الحرب.





جاء ذلك فى خطاب فان دير بيلين اليوم الثلاثاء، أمام الحفل السنوى الذى يجمع السفراء المعتمدين فى فيينا وأعضاء السلك الدبلوماسى فى قصر هوفبورج الرئاسى. وأضاف فان دير بيلين قائلا "الحياد ليس اللامبالاة"، مشيرا إلى أن الحفل السنوى عقد فى العامين الماضيين عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا بينما يتشرف هذا العام باستقبال نحو مائة سفير فى القصر الرئاسى. يشار إلى أن الرئيس النمساوى أعيد انتخابه مؤخرا لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، وقد رفض الرئيس دعوة سفراء ودبلوماسيين من روسيا وبيلاروسيا إلى الحفل احتجاجا على مواقف بلادهم، مبررا ذلك بأن النمسا ليست محايدة تجاه نضال أى بلد للدفاع عن سيادته واستقلاله ومن أجل حريته.

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