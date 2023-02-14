مدير المركز الأوروبى: أوروبا وحلف الناتو مستمرون فى دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال ميسرة بكور مدير المركز الأوروبى للدراسات، إن قادة أوروبا عندما اجتمعوا بحضور رئيس المفوضية الأوروبية، اتفقوا على أنه لابد أن تنتصر أوكرانيا، ولا يجب أن تنتصر روسيا.





وأضاف بكور، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر تطبيق "سكايب"، أن الدول الأوروبية مصرة على دعم أوكرانيا مهما كانت التكاليف ومهما كانت العواقب، ولا خيارات لديهم سوى انتصار أوكرانيا وهزيمة روسيا. وتابع، أن أوروبا وحلف الناتو سيستمرون فى دعم أوكرانيا ومساعدتها مهما كلفهم الأمر، لأنهم يعتقدون أنهم هكذا يدافعون عن أنفسهم من التوحش الروسى فى المنطقة. وأردف، أن التقارير الأوروبية أشارت إلى أن الجيش الألمانى يعانى من نقص حاد فى الذخيرة، مستكملا: "هناك تقرير أشار إلى أن عناصر الجيش الألمانى ليس لديهم ملابس داخلية يرتدونها". وواصل، أن التقارير الأخرى أشارت إلى أن عناصر الجيش ليس لديها ذخيرة تكفيها ليومين وهو ما يخالف معايير حلف الناتو.

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