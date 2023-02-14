العالم اليوم - أردوغان: نثمن دور الإمارات في دعم المتضررين من الزلزال

انتم الان تتابعون خبر أردوغان: نثمن دور الإمارات في دعم المتضررين من الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 07:20 مساءً - ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، دور دولة الإمارات في تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وذكر أردوغان، خلال حديثه بمناسبة القمة العالمية للحكومات في دبي: "الهزات الأرضية أثرت على 10 محافظات يسكنها نحو 20 مليون شخص".

وأضاف: "أظهرت الكارثة أهمية التعاون وتضافر الجهود بين العالم أجمع"، مبرزا "نعمل على إنشاء المخيمات والبدء في إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة".

وتابع: "التحديات الاقتصادية والسياسية وقضايا التغير المناخي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وكشف الرئيس التركي أن بلاده "تستهدف مضاعفة الاستثمارات في الفضاء والنقل والطاقة والبنية التحتية".

وانطلقت، يوم أمس الإثنين، أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن القمة العالمية تجمع 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

وتستشرف القمة مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.