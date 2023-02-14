ملك السويد يخضع لعملية جراحية في القلب الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 06:29 مساءً - من المقرر أن يخضع ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف لعملية جراحية في القلب الأسبوع المقبل.

وسوف يخضع الملك البالغ من العمر 76 عاما لإجراء عملية في القلب، بناء على نصيحة طبيبه الشخصي، يوم الاثنين المقبل.

ولم تذكر العائلة المالكة السويدية أية تفاصيل بشأن مشكلته الصحية في البيان الذي أصدرته اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، إن الملك بخير وسيفي بارتباطاته الرسمية حتى يوم إجراء العملية الجراحية ثم بعد ذلك يأخذ بعض الوقت للراحة.

وسيتم تأجيل الارتباطات المخطط لها في الأسبوعين التاليين حتى وقت لاحق في الربيع.

ويحتفل الملك كارل جوستاف بالذكرى الخمسين لجلوسه على العرش في أواخر الصيف.

وجدير بالذكر أن الملكة مارجريت الثانية تجلس على عرش مملكة الدنمارك منذ أكثر من 51 عاما، لفترة تزيد قليلا عن فترة الملك جوستاف.