العالم اليوم - لغز المبنى التركي الذي قهر الزلزال.. هذا هو السبب

انتم الان تتابعون خبر لغز المبنى التركي الذي قهر الزلزال.. هذا هو السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 06:22 مساءً - وسط عشرات المباني المتساقطة والأنقاض في مدينة كهرمان مرعش التركية، بقي أحد المباني صامدا لم يهتز ولم يُصب بأي تصدعات جراء الزلزال المدمر، الذي هز البلاد الأسبوع الماضي.

والمبنى التابع لغرفة المهندسين المدنيين في تركيا ضربه الزلزال، إلا أنه لم يتأثر نهائيا بالهزة، في حين تهدمت جميع المباني المجاورة له.

صورة المبنى التي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب في تركيا، وكشفت عن حالة تراخي في تطبيق معايير السلامة، وهو ما ساهم في انهيار العديد من المباني في الزلزال الأخير، الذي حصد أرواح الآلاف في البلد.

وعلى الرغم من قوة الزلزال وهزاته الارتدادية، إلا أن مقاولين زعموا أن المباني المطابقة للمواصفات الهندسية السليمة، وأكواد ومعايير البناء التركية، كان من المفترض أن تظل قائمة، وأن لا تنهار كما حدث.

يأتي ذلك فيما توعدت الحكومة التركية بالتحقيق مع جميع ملاك العقارات المنهارة.

وفي حديثه لـ"دوت الخليج"، قال الاستشاري المعماري، الدكتور سيف الدين فرج: