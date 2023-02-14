العالم اليوم - رئيس فاغنر يتحدث عن "مفرمة لحم" في باخموت

انتم الان تتابعون خبر رئيس فاغنر يتحدث عن "مفرمة لحم" في باخموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 06:22 مساءً - قال رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، يوم الثلاثاء، إن مدينة باخموت الأوكرانية، التي تعد مركزا للمعارك في شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، لن تسقط قريبا رغم التقدم الروسي الأخير.

وكتب مكتبه الإعلامي على قناته في تلغرام "لن نحتفل في أي وقت قريب" بسقوط المدينة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بريغوجين قوله “لن يتم الاستيلاء على باخموت غدا (الأربعاء)، لأن هناك مقاومة قوية، وقصفا مستمرا، مفرمة اللحم تعمل"، في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيرا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة.

وأضاف بريغوجين "العدو يعزز صفوفه ويرسل باستمرار جنود احتياط إضافيين. كل يوم، يصل 300 إلى 500 مقاتل إلى باخموت من كل مكان، نيران المدفعية تتكثف يوميا".

بدوره، قال دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي في منطقة دونيتسك الأوكرانية حيث تقع باخموت، إن أوكرانيا لم تبد أي إشارة على أنها ستتنازل عن المدينة التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "حصن".

ونقلت عنه وسائل الإعلام الروسية قوله "نحن ندرك أنه ليس هناك أي احتمال حاليا لتخلي الخصم عن مواقعه من دون قتال".

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد.