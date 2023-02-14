النقد الدولى: أوكرانيا بحاجة إلى 48 مليار دولار هذا العام لتفعيل اقتصادها

جدة - نرمين السيد - قالت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، إن أوكرانيا تحتاج إلى تمويل يتراوح بين 40 و48 مليار دولار هذا العام حتى تدور حركة الاقتصاد مرة آخرى فى البلاد.





وأشارت جورجيفا - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء - إلى أن صندوق النقد الدولى يعمل على برنامج مع أوكرانيا ويدعمها فى إدارة "اقتصاد الحرب" وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى هذه العملية. يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى بدأت فى عملها أمس فى كييف بقيادة جافين جراى، حيث أجروا مناقشات سياسية مع السلطات الأوكرانية.

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