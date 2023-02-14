تصريحات لم تكن فى الحسبان.. وزير الدفاع الأمريكى السابق يقع فى فخ روسى

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، عن كواليس التصريحات الغير محسوبة التى أدلى بها وزير الدفاع الأمريكى السابق مارك إسبر، مؤكدة أن الوزير السابق وقع فى فخ مخادعين روس.





وقال التقرير إن مارك إسبر تلقى مكالمة هاتفية، وأهمه المتصل بأنه بيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا السابق، وسأله عن رأيه فى الحرب، فأدلى إسبر بتصريحات، ولم يخطر بباله أنه يتعرض لمزحة من المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، المشهورين بالإيقاع بالقادة والرؤساء، للترويج لقناتهما على يوتيوب بنشر تلك المكالمات.

وفى رده على المتصل، قال مارك إسبر، إن الأوكرانيين بقومون بعمل قذر لا تريد أمريكا القيام به فى حربهم مع روسيا، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا بكل ما فى وسعها، من ذخائر وأسلحة ومعلومات استخباراتية، لمنع توسع النفوذ الروسى.

كما وصف مارك إسبر، الرئيس الأمريكى جو بايدن بـ"البطىء"، لتأخره فى إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ومنها أنظمة باتريوت، التى يأمل أن تصل إلى أوكرانيا قريبًا، رغم فوات الوقت.