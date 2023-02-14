احتياطى النفط الأمريكى.. لماذا قرر بايدن السحب من المخزون الاستراتيجى؟

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب والدوافع وراء قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالسحب من المخزون الاحتياطى الاستراتيجى للنفط الأمريكى، مؤكدًا أنها محاولة من بايدن لخفض الأسعار بعد ارتفاع حاد خلال الأشهر الماضية.





وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة بدأت فى تكوين الاحتياطى النفطى الخاص بها عام 1975، مضيفًا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتمد على المخزونات الاستراتيجية لخفض الأسعار، وأن الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية سجلت أدنى مستوى منذ 1984. وتابع التقرير، أن بايدن قرر سحب 180 مليون برميل من الاحتياطى النفطى الأمريكى بعد أزمة أوكرانيا، وبناء عليه تراجعت أسعار الوقود فى الولايات المتحدة بعد السحب من المخزونات الاستراتيجية. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، سعت الولايات المتحدة لتأمين احتياطاتها النفطية مرة أخرى، فاشترت نحو 3 ملايين برميل لإعادة ملء المخزون الاستراتيجى. وأشارت إلى أن بايدن يسعى حاليًا لخفض أسعار الطاقة، مذكرة بأنها ليست المرة الأولى، ففى 2011، لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها، عندما تأثرت الإمدادات النفطية بالاضطرابات فى ليبيا.

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