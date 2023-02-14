مولدوفا تعلن إغلاق مجالها الجوى مؤقتا

جدة - نرمين السيد - وكانت رئيسة مولدوفا قد اتهمت روسيا بالتخطيط لاستخدام "مخربين" أجانب للإطاحة بحكومتها المؤيدة للاتحاد الأوروبى.

وقالت الرئيسة مايا ساندو، إن مخطط "المؤامرة" كان يشمل تنظيم "احتجاجات من قبل ما يسمى بالمعارضة" بهدف "قلب النظام الدستورى".

يذكر أن الحرب الروسية فى أوكرانيا المجاورة وضعت مولدوفا، وهى إحدى أفقر دول أوروبا، تحت ضغط شديدة.