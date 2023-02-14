العالم اليوم - أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023

انتم الان تتابعون خبر أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 04:20 مساءً - رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

وهذه هي أول مراجعة بالرفع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19 وآفاق أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.

وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، المنشور الثلاثاء، إن: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على الحركة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

وتوقعت "أوبك" ارتفاع طلب الصين على النفط بمقدار 590 ألف برميل يوميا في 2023 بعد تراجعه في 2022.

وأشارت إلى أن "القلق يتعلق بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".

وبدت أوبك متفائلة إزاء آفاق الاقتصاد العالمي إذ رفعت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2023. لكنها قالت أيضا إن التباطؤ النسبي لا يزال واضحا في إشارة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.

وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط الخام تراجع في يناير بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بخفض الإنتاج لدعم السوق. وانخفض الإنتاج في السعودية والعراق وإيران، مما عوض الزيادات في دول أخرى.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في يناير تراجع 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا.