مراسل «القاهرة الإخبارية»: اجتماع الناتو يؤكد: هجوم روسى مكثف على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطال الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسيل، إن اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى "الناتو"، والذى يعقد حاليًا فى وقت حساس جدًا، يؤكد أن روسيا بدأت هجومًا مكثفًا على أوكرانيا.





وأضاف عطا الله، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية لـ"القاهرة الإخبارية"، إنه "فى هذا الاجتماع سيستمع الوزراء إلى آخر التحديثات الميدانية من وزير الدفاع الأوكرانى، حول الوضع المديدانى على الأرض، لتقديم الدعم سواء الفورى أو التجهيز للدعم المستقبلى". وتابع: "الناتو فى هذا الاجتماع يركز على الذخيرة، ويقول أمين عام حلف شمال الأطلسى إنهم فى سباق مع الزمن، لأن ما تستخدمه أوكرانيا من ذخيرة وقذائف تفوق ما تنتجه الصناعات الدفاعية التابعة لحلف شمال الأطلسى، لذلك يحاول الوزراء اليوم أن يجدوا الحلول لكى يستمروا فى تزويد أوكرانيا بالذخيرة، ولكى يضمنوا أن تبقى فى مخازنهم ذخيرة كافية لمواجهة أى هجوم محتمل على أى دولة من دول حلف شمال الأطلسى". وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أنهم "يرغبون فى التركيز أيضا على تسليم أوكرانيا الدبابات والمدرعات التى التزمت بها الدول الأعضاء لتسليمها، ويريدون الإسراع فى التسليم ويريدون دعما لوجستيا وقطع غيار وصيانة وكل هذا فى إطار الاستعداد لتدفق الهجوم البرى الروسى".

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