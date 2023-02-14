قوات الأمن الأفغانية تستهدف معاقل داعش فى كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب ذبيح الله مجاهد، اقتحمت عناصر أمنية مخبأ هاما لداعش خلال عملية خاصة فى إحدى مناطق كابول فى ساعة متأخرة من ليل الإثنين، أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الرئيسية فى داعش، ومن بينهم بعض الأجانب أيضا.
وقال مجاهد: "مقاتلو داعش كانوا وراء العديد من الهجمات الإرهابية الوحشية فى كابول، والتى أودت بحياة مئات المدنيين الأبرياء وأصابت الكثير بجروح"، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.
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