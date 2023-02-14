أشعلتها الأزمة الأوكرانية.. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى أحمد أبو زيد تقريرًا على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، حول تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، موضحًا أن الأزمة الأوكرانية زادت من حدة الصراع بين واشنطن وموسكو.





وأشار أبو زيد إلى أن الولايات المتحدة نصحت مواطنيها مؤخرًا، بمغادرة روسيا على الفور، فى حين اتهمت موسكو واشنطن بتدريب متشددين لمهاجمة أهداف روسية، كما ألمحت موسكو إلى تعاون أمريكى مع تنظيم داعش الإرهابى لاستهداف مصالح روسيا. ومن جانبه، استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميترى بيسكوف، تحسن العلاقات مع واشنطن تحت إدارة بايدن، مؤكدًا أن هناك توتر غير مسبوق فى العلاقات بين روسيا وأمريكا خلال العام الماضى. وبلغت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الأول، دون أى مؤشرات على التهدئة أو بدء الحوار بين روسيا ودول الغرب ـ أمريكا وأوروبا ـ الداعمة لأوكرانيا.

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