مراسل«القاهرة الإخبارية»: روسيا ستمطر سماء أوكرانيا بالصواريخ إذا استهدفتها

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه فى حال قدم الناتو أسلحة هجومية للقوات الأوكرانية فعندها الرد الروسى سيختلف بطبيعة الحال، فالخبراء يرون أن هذه الخطوة من قبل الناتو فى حال تم اتخاذها وفى حال كانت هذه الخطوة جدية فإن الرد الروسى سيكون مختلفا تماما.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة القاهرة الإخبارية، "هذا يعنى حسب الخبراء أن الناتو انخرط فى الصراع الروسى الأوكرانى بشكل مباشر، وأن الاتهامات الروسية منذ بداية العملية العسكرية للناتو صحيحة، والتى تقول إن الغرب يحارب روسيا، وأن الهدف الغربى تفكيك روسيا وتهديد الأمن الروسي". وتابع: "النظام الروسى يرى أن هذه الاتهامات صحيحة وأن الناتو يريد مواجه روسيا بالوكالة عبر القوات الأوكراينة". وأشار إلى أن روسيا سترد فى حال استلم الجيش الأوكرانى أسلحة قد تصيب العمق الروسى، كما أن الجانب الروسى توعد أنه فى حال تم الاعتداء على أراضى القرم أو الأراضى الروسية فعندها روسيا ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل، ومن ضمن هذه الأسلحة يمكن الحديث عن السلاح النووى. وأوضح: "نائب رئيس مجلس الأمن الروسى أكد أن السماء ستمطر بالصواريخ فى حال تم استهداف العمق الروسى، وحينها لن يوجد أى حديث أو إمكانية لإجراء أى محادثات مع النظام الأوكرانى".

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