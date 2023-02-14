أوستن: وفرنا أكثر من 50 مليار دولار مساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، "سنواصل دعم أوكرانيا إلى أبعد مدى، وعلينا أن نتكاتف لتوفير الدعم الذى وعدنا كييف بتوفيره وسنضع القدرات بين أيدى القوات الأوكرانية؛ لتتمكن من الاندماج معًا فى الميدان وفى أماكن المعارك".





وأضاف "أوستن" فى كلمته خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال شهر أبريل من العام الماضى، تم إجراء أول اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعى الأوكرانى؛ لتوفير المساعدة لها، واستمرت هذه الاجتماعات بإظهار الدعم المُستمر والدائم وغير المتزعزع لأوكرانيا من قبل العالم.

وأشار، وفرنا أكثر من 50 مليار دولار من المساعدة العسكرية منذ بداية الاحتلال الروسى، ونعمل على إجراء التنسيق بيننا، وذلك لإحداث التغيير المباشر فى الميدان.

وأكد أن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا تعمل معًا على توفير أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" لأوكرانيا، وأن فرنسا وإيطاليا تعملان على تنظيم أنظمة جوية أخرى، وهناك مجموعة من الدول، منها ألمانيا وبولندا وكندا والبرتغال وإسبانيا والنرويج والدنمارك وهولندا، تعمل أيضًا معًا لتوفير الدبابات الدفاعية.

وتابع، التشيك توفر أكثر من 270 دبابة جديدة، بالإضافة إلى التبرعات الأخيرة لبولندا بالدبابات، وعملنا مع العديد من الدول للحصول على ذخائر إضافية للقوات الأوكرانية، ونعمل على توفير التدريبات للقوات الأوكرانية من خلال التدريبات الثنائية مُتعددة الأطراف.

وأوضح، أن كل هذه المبادرات والمساعدات تأتى من عزمنا وتضامننا فى وجه العدو وعيلنا أن نبذل أكثر من ذلك، وأن أوكرانيا تتطلب مساعدات مُلحة؛ لمُواجهة هذه اللحظات الحيوية فى استمرارها فى هذه الحرب، والرئيس الأوكرانى سلط الضوء على حاجتهم إلى المزيد من المعدات خلال اجتماعنا الأخير.