بوتين: صربيا شريك مهم وموثوق لروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الصحفى للرئاسة الصربية- إن سفير روسيا لدى صربيا ألكسندر بورتسان خارتشينكو قام، بتسليم برقية تهنئة أرسلها الرئيس بوتين إلى نظيره الصربى ألكسندر فوتشيتش، بمناسبة العيد الوطنى لصربيا، حيث أشاد الرئيس بوتين بالسياسة الخارجية المتوازنة التى تمارسها بلجراد فى ظل الظروف الدولية الصعبة الحالية، معربا عن دعمه لجهود الرئيس الصربى الهادفة إلى حماية وحدة أراضى البلاد وتسوية قضية كوسوفو.
وتحتفل صربيا بعيدها الوطنى فى 15 و16 فبراير، ويعد هذان اليومان عطلة فى البلاد.
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