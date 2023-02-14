روسيا تعلن آخر تطورات عملياتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم القضاء على أكثر من 270 مسلحا أوكرانيا، كذلك تم تدمير مستودع معدات عسكرية فى دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم أيضا تدمير مستودعى ذخيرة فى خيرسون، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.