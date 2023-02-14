الاتحاد الأوروبى يدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية

جدة - نرمين السيد - ووفقاً للمسؤولين الأوروبيين، فإن الاتحاد الأوروبى يُعد أيضاً حظراً تجارياً على واردات المطاط والأسفلت الروسى، وعلى الصادرات إلى روسيا من سلع الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك الشاحنات والمركبات الثقيلة الأخرى، وآلات البناء والمضخات وغيرها من المعدات المستخدمة فى قطاع البناء، كما ستتضمن الحزمة حظر تصدير إضافى للمكونات الإلكترونية التى يمكن لروسيا استخدامها لصنع أسلحة، بحسب القناة الإخبارية.

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