القاهرة الإخبارية: العمال البريطانى يتهم حكومة سوناك بإهدار أموال الضرائب

وقال تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن حزب العمال، برئاسة السير كير ستارمر، شن حملة على وسائل التواصل الاجتماعى، لتسليط الضوء على زيارات الفنادق من فئة الخمس نجوم من قبل أمثال رئيس الوزراء ريشى سوناك، ورئيس حزب المحافظين الجديد جريج هاندز.
وبحسب التقرير، تعهد حزب العمال بنشر ملف النتائج على موقع ويب مخصص، حيث تكشف النتائج عن أن سوناك أقام فى فندق دانييلى من فئة الخمس نجوم فى فينسيا عند حضور اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية فى يوليو 2021 مستشارًا، وتم إنفاق أكثر من 4500 جنيه إسترلينى على الإقامة لسوناك ومساعديه حينذاك.
كما أشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن وزارة الخزانة استأجرت أيضا خدمة سائق، بلغت قيمتها 3600 جنيه إسترلينى، لحساب الوزراء والمسئولين من الوزارة الذين يزورون قمة المناخ كوب 26 فى نوفمبر 2021، وأنه تم تعيين نفس خدمة السائق من قبل وازرة نديم الزهاوى، مقابل 1040 جنيها إسترلينيًا خلال رحلته الخاصة إلى كوب 26 والتى انعقدت فى اسكتلندا.
كما تواجه الحكومة ريشى سوناك العديد من الأزمات السياسية الاقتصادية، أهمها أزمة الطاقة، ما فتح الباب لملف عودة العمل بالفحم مرة أخرى عن طريق الموافقة على مشروع منجم فحم حجرى بمقاطعة كمبريا، وهو الأول من نوعه منذ 30 عامًا.
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