كندا تطالب مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أوصت الحكومة الكندية مواطنيها فى بيلاروسيا، بمغادرتها على خلفية التوتر فى أوكرانيا المجاورة، وذلك بعد أن أوصت وزارة الخارجية الفرنسية فى وقت سابق الفرنسيين فى بيلاروسيا بالمغادرة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الحكومة الكندية فى بيانها: "نوصى بتجنب السفر إلى بيلاروس بسبب النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا". وأشارت إلى أن السفارة الكندية فى بولندا لديها قدرات محدودة للغاية على مساعدة الكنديين فى بيلاروسيا واقترحت عليهم المغادرة على متن رحلات تجارية. وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية فى وقت سابق، الفرنسيين فى بيلاروس بمغادرتها "على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا المجاورة فى ظل الإجراءات الروسية فى أوكرانيا، وإغلاق بيلاروس مجالها الجوى".

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