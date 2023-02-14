روسيا: الولايات المتحدة تعمل على إبادة الشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا ردا على ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن مسؤولين أمريكيين يدفعون نظام كييف إلى تكثيف الأعمال القتالية، مشيرة إلى أن السعى الأمريكى إلى الهيمنة يؤدى إلى خسائر ضخمة.

وكانت زاخاروفا قد أكدت - فى وقت سابق - أن المساعدات الغربية المتزايدة لكييف لن تستثمر فى خدمة الشعب الأوكراني، الذى تتم التضحية به من أجل الطموحات الجيوسياسية للغرب وأطماع القيادة الأوكرانية.

وفى السياق، قال رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، أناتولى سيدوروف إن "الولايات المتحدة تستخدم كييف ككبش فداء وأداة فى حربها بالوكالة ضد روسيا".

وأضاف الجنرال سيدوروف - فى تصريح اليوم الثلاثاء -:"أن أوكرانيا تمارس دورها، الذى حدده لها السيناريو الغربي، كنقطة تمركز للعداء الغربى ضد روسيا بنجاح"، مشيرا إلى أن السيناريو الغربى حول أوكرانيا إلى "كبش فداء" فى حرب الولايات المتحدة بالوكالة ضد روسيا وأفقدها استقلالها.

وأوضح أن إمداد الغرب المستمر لأوكرانيا بالأموال والأسلحة ومختلف أنواع المعدات العسكرية، من أسلحة ثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" ودبابات "أبرامز" و"ليوبارد – 2" و"تشالنجر" وأقمار "ستارلينك" الصناعية والمرتزقة الأجانب، يهدف إلى جر أوكرانيا نحو فجوة ديون هائلة ومحاولة تأخير تحقيق روسيا لأهدافها من العملية العسكرية الخاصة.