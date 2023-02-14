«إكسترا نيوز»: باخموت الأوكرانية تواجه هجوما روسيا عنيفا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «توتر متصاعد تشهده مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا بعدما تعرضت لقصف مدفعى روسى كثيف وسط حالة تأهب للقوات الأوكرانية لهجمات برية محتملة».

وأضاف: «مسؤول عسكرى أوكرانيا أوضح أنه تم تحصين المواقع فى باخموت وعدم السماح بالدخول لمن هم لهم دور عسكرى، مشيرا إلى أن المدينة ومحيطها بالكامل تتعرض لما وصفه بقصف جنونى فوضوي».

وتابع: «الجيش الأوكرانى أعلن عن قصف روسى على طول خط المواجهة، منوها إلى أنه تم قصف 16 منطقة سكنية بالقرب من باخموت، مضيفا أن قواته صدت عددا من الهجمات بالقرب من المدينة ».

واستطرد: «من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقدمت بضعة كيلو مترات على طول الخطوط الأمامية دون أن تحدد بشكل دقيق مكان التقدم فى المنطقة التى تشمل عدة مواقع فى الجنوب والشرق».

بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى إنه يعتبر الهجوم الروسى المتوقع منذ وقت طويل أنه قد بدأ بالفعل، مضيفا أنه لا يرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس الروسى مستعد للسلام.