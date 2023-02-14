العالم اليوم - خدمات الجيل الخامس ترفع أرباح "دو" بـ10.8 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 فبراير 2023 01:20 مساءً - ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بنسبة 10.8 بالمئة خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.2 مليار درهم (332 مليون دولار)، مدفوعة بنمو الطلب على خدمات النطاق العريض والأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة دبي، في بيان، إن إيراداتها في العام الماضي ارتفعت بنسبة 9.2 بالمئة إلى 12.75 مليار درهم.

وضخت الشركة الإماراتية استثمارات جديدة بقيمة 2.2 مليار درهم خلال العام الماضي في إطار تعزيز الانتشار السريع لشبكة الجيل الخامس.

وخلال العام الماضي نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 8.9 بالمئة، لتصل إلى 7.9 مليون مشترك، وذلك نتيجة نمو السكان والانتعاش الملحوظ في الأنشطة السياحية.

كما ارتفع عدد مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 37.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 537 ألف مشترك، في 2022.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حققت في 2022 "نتائج استثنائية بفضل النمو السكاني والانتعاش الملحوظ والمستمر في الأنشطة السياحية ونمو الناتج المحلي لدولة الإمارات".

يذكر أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تأسست عام 2005، لتكون ثاني مشغل مرخص لخدمات الاتصالات في الإمارات، وهي تعمل تحت العلامتين التجاريتين "دو" التي أطلقت عملياتها في 2007، و"فيرجن موبايل" التي بدأ عملياتها في 2017.

ويعد أبرز المساهمين في الشركة كل من جهاز الإمارات للاستثمار 50.12 بالمئة، والإمارات الدولية للاتصالات 19.7 بالمئة، والمعمورة العالمية المتنوعة القابضة 10.06 بالمئة، بحسب بيان الشركة.