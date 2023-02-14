هل يخترق الأردن قانون قيصر من بوابة المساعدات الإنسانية لسوريا؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 فبراير 2023 01:07 مساءً - دوت الخليج :- دفع هبوط خمس طائرات أردنية تحمل الإغاثة في مطار حلب، ناشطين واقتصاديين أردنيين إلى مطالبة سلطاتهم بكسر قانون قيصر الذي عطل التبادل التجاري بين البلدين.

وعلقت الولايات المتحدة، العمل بقانون قيصر استثناء بسبب الزلزال المدمر الذي تأثرت به سوريا، وذلك لمدة ستة أشهر، أي إن العقوبات ستعود في آب/ أغسطس المقبل.

وأرسلت الأردن بحسب أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، خمس طائرات، بالإضافة إلى قوافل برية تحمل مساعدات طبية وفرق إنقاذ وبحث إلى جانب مساعدات غذائية.

وحملت هذه الطائرات: أدوية ومستلزمات طبية، وبطانيات، وخياما، وملابس شتوية، وطرود المواد الغذائية، ومياه الشرب الصحي، إضافة إلى التبرعات النقدية.

ونشر مغردون سوريون صورا لمنتجات غذائية أردنية إنسانية تباع في مدينة حلب السورية التي تضررت من الزلزال.

وغرد اقتصاديون أردنيون بضرورة "رفع العقوبات الدولية عن سوريا وإعادة العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية إلى سابق عهدها"، حتى بعد عودة العمل بالقانون صيف العام الجاري.

ورغم قانون "قيصر"، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات، بحسب إحصائيات غرفة تجارة الأردن.

إلا أن هذا التبادل لا يقارن مع ما كان عليه قبل بدء الحرب السورية في 2011، إذ قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت : "نحن كقطاع اقتصادي طالبنا مرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كان بيننا وبين سوريا تبادل تجاري جيد جدا يعود بالفائدة والمنفعة على اقتصاد البلدين".

وحول الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني من قانون قيصر، يوضح أنه "قبل 2011 كان التبادل التجاري بين الأردن وسوريا 400 مليون دينار، واليوم لا يتجاوز التبادل التجاري الـ90 مليون دينار وهذا ضرر اقتصادي واضح على العديد من القطاعات، كما أن لقانون قيصر ضررا كبيرا على قطاع المقاولات الذي كانت له فرصة كبيرة للعمل على إعادة البنية التحتية في سوريا".

وبين الساكت في تصريحات ، كيف يعمل قانون قيصر، مضيفا أن "هناك تشديدات يضعها القانون على الصادرات والمستوردات، وهو مجحف بحق أي شركة محلية تتعامل مع سوريا، إذ تواجه هذه الشركات صعوبات وتحديات في حال أرادت التصدير إلى الخارج، هذا مجحف لاقتصادنا ومجحف بحق الشعب السوري، مضت 12 عاما على اندلاع الحرب في سوريا ويعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر وهذه كارثة كبيرة ضمن محدودية الوصول للغذاء والدواء".

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت في حزيران/ يونيو 2020 قيودا على التعامل التجاري مع سوريا تحت عنوان "قانون حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ"قانون قيصر"، بهدف "حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة إلى أجل غير مسمى".

ويستثني قانون قيصر المساعدات الإنسانية، ويسمح بالأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.